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صدفة كشفت الكارثة.. فيديو يوثق رجلا هاجمه قرش وسط البحر في المكسيك

12/23/2023 2:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو تم تصويره بالصدفة البحتة تفاصيل هجوم مميت لـ"سمكة قرش" أودى بحياة رجل سبعيني كان يسبح في مياه Ixtapa Zihuatanejo في المكسيك.

وكان الكندي جوزيف بينينز، 76 عامًا، يسبح في 14 كانون الاول عندما عضه حيوان مفترس قضم معظم ساقه، فيما كانت سيدة تستمع بوقتها مع طفلتها على الشاطئ.
وتم تصوير الحادث المميت في خلفية مقطع فيديو لسيدة تدعى مارلين لوفيانو وهي تلعب مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ.
كما أظهرت اللقطات المرعبة بينينز وهو يسبح ويلوح طلبا للمساعدة قبل أن يتم جره تحت الماء، وفقا لما ذكره موقع "نيويورك بوست".


وقالت لوفيانو التي صورت الفيديو بالصدفة: "كنا نستمتع بالصباح على الشاطئ، لكننا سمعنا شيئا ما في البحر"، مضيفة أنه بعد ذلك تم إنقاذ الرجل لكنه كان ينزف بشكل كبير.


كما أضافت "عندما أخرجوه من البحر، كان الجرح واضحا بالفعل. لقد لاحظت أنه لم يعد هناك أي دماء تخرج"، مبينة أنه نزف حتى الموت.

وتوفي الرجل بسبب نزيف الدم، بينما عولجت رفيقته التي تعرضت للعض من نفس المخلوق في المستشفى.

لبنان 24

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