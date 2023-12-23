يونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة "يعانون من فقر غذائي حاد".



وأفادت المنظمة -في بيان أصدرته بأن تقديراتها "تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم".



وذكرت أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة -وعددهم 335 ألف طفل- معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".

