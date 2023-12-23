وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة
التاريخ
12/23/2023 2:14:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، زيارة عمل إلى الدوحة، يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتأتي زيارة الصفدي في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة.
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