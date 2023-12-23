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أميركا تعلن حدثا غير متوقع في مهمة الهبوط على سطح القمر

12/23/2023 2:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والبيت الأبيض أنها ستتيح مشاركة رائد فضاء دولي مع رواد الفضاء الأميركيين للهبوط على سطح القمر في المهمة التي ستجري بحلول نهاية العقد الحالي.

ولم يتم تحديد من سيكون رائد الفضاء الدولي الذي سيتم اختياره أو الدولة التي سيمثلها، وقالت متحدثة باسم ناسا إنه سيتم تحديده مع اقتراب مهمة الهبوط على سطح القمر، من دون تحديد التزامات تجاه أي دولة .

لبنان 24

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