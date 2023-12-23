الاحتلال يداهم منزل أسير ويستولي على مركبة زوجته في الدهيشة

MENAFN - Al Wakeel News)داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير، واستولت على مركبة زوجته في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أحمد المغربي، وفتشته، واستولت على مركبة زوجته، حيث أجبرتها على قيادتها، وايصالها الى معسكر جيش تابع لها في الفرديس شرقا، قبل أن تطلق سراحها.

