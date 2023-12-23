الاحتلال يداهم منزل أسير ويستولي على مركبة زوجته في الدهيشة

الاحتلال يداهم منزل أسير ويستولي على مركبة زوجته في الدهيشة
التاريخ
12/23/2023 2:14:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير، واستولت على مركبة زوجته في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أحمد المغربي، وفتشته، واستولت على مركبة زوجته، حيث أجبرتها على قيادتها، وايصالها الى معسكر جيش تابع لها في الفرديس شرقا، قبل أن تطلق سراحها.
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