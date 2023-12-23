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الاحتلال يداهم منزل أسير ويستولي على مركبة زوجته في الدهيشة

12/23/2023 2:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير، واستولت على مركبة زوجته في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أحمد المغربي، وفتشته، واستولت على مركبة زوجته، حيث أجبرتها على قيادتها، وايصالها الى معسكر جيش تابع لها في الفرديس شرقا، قبل أن تطلق سراحها.


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