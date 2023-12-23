روسيا تستهدف كييف بأسراب من المسيّرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون أوكرانيون أن عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة الروسية استهدفت العاصمة كييف، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة اثنين، وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمسيّرات تنفذه موسكو.وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيّرة، استهدفت مناطق في وسط وجنوبي وغربي أوكرانيا، وفق وكالة ((رويترز)) للأنباء.



وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.



وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق ((تلغرام))، يقول ((إن طائرة مسيّرة ضربت بناية سكنية في حي سولوميانسكي جنوب وسط المدينة، ما أشعل النيران في الأدوار العليا، لكن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة)).



وقالت خدمات الطوارئ أيضاً إن عدداً من الشقق تعرّض لأضرار في الطوابق العليا، وأُصيب شخصان أحدهما تطلّب الأمر نقله للمستشفى.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلاً وجريحاً، وإسقاط 259 مسيّرة و30 صاروخاً و4 مقاتلات و3 مروحيات في أسبوع.



وقالت في بيان ((منذ الـ 16 وحتى الـ 22 من ديسمبر الجاري، وجهت قواتنا 39 ضربة بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق الملاحة الجوية، ومحطات الوقود ومستودعات ومخازن الأسلحة)).

البيان