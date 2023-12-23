فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة وسط الشارع بلندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.
فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره .
وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".
فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".
وقد اجتذب الفيدو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.
في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".
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