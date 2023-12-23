فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة وسط الشارع بلندن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.



فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره .

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".



فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".



وقد اجتذب الفيدو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".

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