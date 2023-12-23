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المغرب وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية

12/23/2023 1:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت دولتا المغرب وإندونيسيا، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين بغية توسيع أفق التعاون الثنائي في عدة مجالات.
جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي التي وصلت المملكة الجمعة في زيارة غير محددة المدة، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.


وقالت الوكالة : "وقع المغرب وإندونيسيا، اليوم الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين".


وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلى "تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات تعاونهما، بما في ذلك التعاون الأمني والبرلماني والإقليمي، وكذلك التعاون داخل المنظمات الدولية".


روسيا اليوم


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