المغرب وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت دولتا المغرب وإندونيسيا، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين بغية توسيع أفق التعاون الثنائي في عدة مجالات.
جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي التي وصلت المملكة الجمعة في زيارة غير محددة المدة، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.
وقالت الوكالة : "وقع المغرب وإندونيسيا، اليوم الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين".
وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلى "تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات تعاونهما، بما في ذلك التعاون الأمني والبرلماني والإقليمي، وكذلك التعاون داخل المنظمات الدولية".
روسيا اليوم
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