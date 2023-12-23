اصابة اماراتي ومقتل 14 شخصا باطلاق نار في جامعة براغ - شاهد اللحظات الأولى

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، إنها تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا إثر حادث إطلاق النار في التشيك، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، الخميس.



ونشرت الوزارة بيانا، جاء فيه: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس في العاصمة براغ".



وأكدت الخارجية الإماراتية "حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".



والخميس، أطلق طالب النار وقتل 14 شخصا في جامعة تشارلز في العاصمة براغ.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة تظهر محاولة عدد من الطلاب في جامعة تشارلز المرموقة بالعاصمة التشيكية، براغ، وهم يحاولون النجاة بأرواحهم خلال حادثة إطلاق نار جماعي أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا على الأقل.











وأوضحت وكالة رويترز أن مطلق النار البالغ من العمر 24 عاما، لقي حتفه داخل مبنى الجامعة، وأشارت الشرطة إلى أنه "ربما انتحر أو قتل برصاص أفرادها".



وقالت الشرطة على منصة إكس: " سنبدأ في تطبيق إجراءات وقائية على مستوى البلاد فيما يتعلق بالأهداف التي يسهل مهاجمتها والمدارس".



وأضافت: "ليست لدينا معلومات عن أي تهديد ملموس... هذه إشارة على تواجدنا واستعدادنا".



وذكرت الشرطة، الخميس، أن منفذ الهجوم الذي كانت بحوزته بندقية مرخصة ليس له سجل إجرامي، هو طالب في كلية الآداب بجامعة تشارلز، مشيرة إلى أنه قتل والده في منزل خارج العاصمة، قبل أن يأتي للمدينة.



وتلقت الشرطة معلومات عن نيته الانتحار، وكانت تبحث عنه في بناية أخرى في الجامعة كان من المفترض أن يحضر فيها محاضرة.



لكن مطلق النار توجه بدلا من ذلك للمبنى الرئيسي لكلية الآداب، الذي لا يبعد كثيرا عن منطقة جذب سياحي.

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