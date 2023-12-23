سي إن إن: إسرائيل عرضت أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين

سي إن إن: إسرائيل عرضت أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين
التاريخ
12/23/2023 1:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن إسرائيل عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من المحتجزين.
ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي، في وقت تشدد فيه حركة المقاومة الإسلامية على رفضها أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار.
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