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سي إن إن: إسرائيل عرضت أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين

12/23/2023 1:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن إسرائيل عرضت هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من المحتجزين.


ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي، في وقت تشدد فيه حركة المقاومة الإسلامية على رفضها أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار.


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