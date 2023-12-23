الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائما جزئياً إلى غائم مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من النهار .
- الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.
- ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
- درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.
- الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 30 بالمئة.
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