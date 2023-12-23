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نازح إلى غزة...

12/23/2023 1:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) من سواحل
عكا وأسوارها الخالدة ، من بيارات الليمون و البرتقال اليافي ، وكروم حيفا وسنابل قمحها اللامع كالذهب ،ومن رامة الزيتونة المعمرة ، ومن مدن الارض المباركة وقراها .

نزحنا ، فرادى إلى غزة
، بين ام
فقدت الزوج و الولد ، و بين وابن فقد الام و الوالد .

فكانت غرة، ملجأ النازحين ، وطنا وأكثر ، صار الابن يعثر على امه في
وجه جارتهم
ام محمد ، و الام تعثر على ولدها ، يسير هائما على وجهه لا يعرف اين داره ، فوجد في كل ام غزية اما له ، وفي كل والد غزي
ابا له وفي كل دار و مخيم بيتا له .

صارت غزة هاشم
الصغيرة بمساحتها
بيت الاسرة الكبيرة لمليوني و ما ئتي الف فلسطيني
هذا الحلم الرومانسي لمدينة فاضلة ، هو الواقع المعاش على ارض غزة العز و العزة

راينا جنود الاحتلال يحاولون اثارة الفوضى في كل بيت وخيمة ، تحت كل سقف و في كل شارع . فجاءت الاجابة غزة في عين رب واحد،
وعلى
قلب رجل واحد .

لم نر الغوغاء في غزة لم نر اللصوص ينهبون البيوت و لا المحلات و الدكاكين ، بل راينا فتاة تحمل مصحفا و تقول سأحتفظ بالمصحف لصاحبه حتى يرجع . راينا راعي الكنيسة يؤوي ابناء غزته ، و اخوان جلدته ، و عشيرة عزوته ، لا ينقب تحت جلدهم عن دينهم او مذهبهم ....فالبيوت كلها لله و الخلق عيال الله.

وراينا الوجه البشع للاحتلال يقتل الاطفال ، يمزق الدمي ، و يحتفى
بهدم البيوت ، ويُهزَم . هل ثمة انتصار اكبر من هذا الانتصار ؟؟؟

نعم ، فتية ملثمو الوجوه ، يحملون البنادق ، يحمون البيادق
، يخجل واحدهم ، من كشف اللثام كما تخجل
الحرة من كشف ما يسوؤها
فكلاهما
اراد وجه ربه ، ونعم ما أرادا ،
لا سمعة ولا رياءا ، (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه )

اليوم تعلن الارادة الفلسطينة التي ظلت تُصلب
سبعين عاما و تُكوى سبعين عاما ، و تنزف سبعين عاما ، انها مازالت على قيد الحياة!!!

لا و الله ، بل انها ما زالت قادرة على ان تنشر
الحياة في العالم غربه و شرقه من زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار .

اووووف يا ابن غزة ، اي نفق يتسع لبطولتك ،

اوووووه يا اين غزة ، لا اعجب اين كنت ، و لا اعجب كيف اختفيت، فانت كالمارد ، خرج علينا من المصباح ، قدمان
راسختان على الارض وجبهة تعانق عنان السماء .

قسما بالسماء ذات البروج ، وشاهد وشهيد ، ان يومك لموعود ،

ما نقموا منك يا ابن غزة!!!!
، وما حفروا لك الأخدود اللاهب، بقذائف الجبن، و الهلع ، إلا انهم علموا ان الله ناصرك ،وقد اعلنتها ربي الله العزيز
الحميد .

دلوني على الطريق ، أنا السلطي الذي ارتحل
جده الاول مصطفى القادري من ارض البلاد ، إلى ارض البلاد ، فاقام في (السلط
) مفتيا وإماما وواعظا
ومعلما ومربيا ، فجاور يوشع وجادور وشعيب عليهم السلام

،،، ، من هناك ، فزع جدي( والد ابي )
ذو الخؤولة الشركسية القادمة من عشائر القبرطاي ،
جدي ، العبد الحليم أبو صبحي و محمد رسول ، فزع من بيته في
السلط نجدة لاخته ، فذهب
، مشيا على قدميه إلى البلاد ، وهو ابن ثلاثة عشر ربيعا ،وعاد بعد الفزعة السلطية إلى دارهم في الميدان
،،، وهناك عاش وتزوج من آل الحطاب الممتد ة نسبا للصحابي الجليل حطاب بن الحارث
، شجرة
تؤتي أكلها الطيب في كل بلد عربي ، فأقامت
بالسلط و نابلس
و دمشق وغيرها من المدن و العواصم
، عشيرة يقطن أبناؤها وطنا
من عمان إلى تطوان بلاد
واحدة لا تفصلها تضاريس الجغرافيا .

خذوني إلى البلاد
إلى الطور ، و جبل النار و احراش يعبد، ونزلة الشيخ زيد ، عائد اليك
يا ارضي المباركة ، النهر يصلني فيك، و القدس قبلة
قلبي لا يحيد عنها إلا هالك .

ألا ان موعدنا الصبح ، وطلائع الفجر ،

، اليس الصبح بقريب؟ بلى و السماء ذات البروج ،
ورغما عن جرم اصحاب الأخدود ، و الله على ما يفعلون بالمؤمنين شهيد . وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . بلى يا اخي النازح إلى غزة ، و الله إنا لتقبيل الارض تحت نعالكم لمشتاقون، كيف لا ، وقد بدلتك الهموم
كفنا من وسادتك ، يا ابن مدرسة الرباط
المحمدية على صاحبها افضل الصلاة و السلام . ألا ان وعد الله امامك،وارداته من وراءك ، ( ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين) وإنّا معك لعلى موعد قريب
ولن يخلف الله وعده .

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