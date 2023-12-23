نازح إلى غزة...

(MENAFN
- Khaberni) من سواحل
عكا وأسوارها الخالدة ، من بيارات الليمون و البرتقال اليافي ، وكروم حيفا وسنابل قمحها اللامع كالذهب ،ومن رامة الزيتونة المعمرة ، ومن مدن الارض المباركة وقراها .
نزحنا ، فرادى إلى غزة
، بين ام
فقدت الزوج و الولد ، و بين وابن فقد الام و الوالد .
فكانت غرة، ملجأ النازحين ، وطنا وأكثر ، صار الابن يعثر على امه في
وجه جارتهم
ام محمد ، و الام تعثر على ولدها ، يسير هائما على وجهه لا يعرف اين داره ، فوجد في كل ام غزية اما له ، وفي كل والد غزي
ابا له وفي كل دار و مخيم بيتا له .
صارت غزة هاشم
الصغيرة بمساحتها
بيت الاسرة الكبيرة لمليوني و ما ئتي الف فلسطيني
هذا الحلم الرومانسي لمدينة فاضلة ، هو الواقع المعاش على ارض غزة العز و العزة
راينا جنود الاحتلال يحاولون اثارة الفوضى في كل بيت وخيمة ، تحت كل سقف و في كل شارع . فجاءت الاجابة غزة في عين رب واحد،
وعلى
قلب رجل واحد .
لم نر الغوغاء في غزة لم نر اللصوص ينهبون البيوت و لا المحلات و الدكاكين ، بل راينا فتاة تحمل مصحفا و تقول سأحتفظ بالمصحف لصاحبه حتى يرجع . راينا راعي الكنيسة يؤوي ابناء غزته ، و اخوان جلدته ، و عشيرة عزوته ، لا ينقب تحت جلدهم عن دينهم او مذهبهم ....فالبيوت كلها لله و الخلق عيال الله.
وراينا الوجه البشع للاحتلال يقتل الاطفال ، يمزق الدمي ، و يحتفى
بهدم البيوت ، ويُهزَم . هل ثمة انتصار اكبر من هذا الانتصار ؟؟؟
نعم ، فتية ملثمو الوجوه ، يحملون البنادق ، يحمون البيادق
، يخجل واحدهم ، من كشف اللثام كما تخجل
الحرة من كشف ما يسوؤها
فكلاهما
اراد وجه ربه ، ونعم ما أرادا ،
لا سمعة ولا رياءا ، (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه )
اليوم تعلن الارادة الفلسطينة التي ظلت تُصلب
سبعين عاما و تُكوى سبعين عاما ، و تنزف سبعين عاما ، انها مازالت على قيد الحياة!!!
لا و الله ، بل انها ما زالت قادرة على ان تنشر
الحياة في العالم غربه و شرقه من زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار .
اووووف يا ابن غزة ، اي نفق يتسع لبطولتك ،
اوووووه يا اين غزة ، لا اعجب اين كنت ، و لا اعجب كيف اختفيت، فانت كالمارد ، خرج علينا من المصباح ، قدمان
راسختان على الارض وجبهة تعانق عنان السماء .
قسما بالسماء ذات البروج ، وشاهد وشهيد ، ان يومك لموعود ،
ما نقموا منك يا ابن غزة!!!!
، وما حفروا لك الأخدود اللاهب، بقذائف الجبن، و الهلع ، إلا انهم علموا ان الله ناصرك ،وقد اعلنتها ربي الله العزيز
الحميد .
دلوني على الطريق ، أنا السلطي الذي ارتحل
جده الاول مصطفى القادري من ارض البلاد ، إلى ارض البلاد ، فاقام في (السلط
) مفتيا وإماما وواعظا
ومعلما ومربيا ، فجاور يوشع وجادور وشعيب عليهم السلام
،،، ، من هناك ، فزع جدي( والد ابي )
ذو الخؤولة الشركسية القادمة من عشائر القبرطاي ،
جدي ، العبد الحليم أبو صبحي و محمد رسول ، فزع من بيته في
السلط نجدة لاخته ، فذهب
، مشيا على قدميه إلى البلاد ، وهو ابن ثلاثة عشر ربيعا ،وعاد بعد الفزعة السلطية إلى دارهم في الميدان
،،، وهناك عاش وتزوج من آل الحطاب الممتد ة نسبا للصحابي الجليل حطاب بن الحارث
، شجرة
تؤتي أكلها الطيب في كل بلد عربي ، فأقامت
بالسلط و نابلس
و دمشق وغيرها من المدن و العواصم
، عشيرة يقطن أبناؤها وطنا
من عمان إلى تطوان بلاد
واحدة لا تفصلها تضاريس الجغرافيا .
خذوني إلى البلاد
إلى الطور ، و جبل النار و احراش يعبد، ونزلة الشيخ زيد ، عائد اليك
يا ارضي المباركة ، النهر يصلني فيك، و القدس قبلة
قلبي لا يحيد عنها إلا هالك .
ألا ان موعدنا الصبح ، وطلائع الفجر ،
، اليس الصبح بقريب؟ بلى و السماء ذات البروج ،
ورغما عن جرم اصحاب الأخدود ، و الله على ما يفعلون بالمؤمنين شهيد . وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . بلى يا اخي النازح إلى غزة ، و الله إنا لتقبيل الارض تحت نعالكم لمشتاقون، كيف لا ، وقد بدلتك الهموم
كفنا من وسادتك ، يا ابن مدرسة الرباط
المحمدية على صاحبها افضل الصلاة و السلام . ألا ان وعد الله امامك،وارداته من وراءك ، ( ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين) وإنّا معك لعلى موعد قريب
ولن يخلف الله وعده .
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