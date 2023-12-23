ألبانية تتوج ملكة جمال الأرض 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - فازت الألبانية دريتا زيري أمس الجمعة بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023.

وحصلت على لقب "ملكة جمال الهواء" الفلبينية إليانا أدوانا، وفازت بلقب "ملكة جمال المياه" ممثلة فيتنام دو لان آنه، وحصلت على لقب "ملكة جمال النار" كورا بليالولت من تايلاند.

ودخلت ممثلة روسيا داريا لوكونكينا في التصفيات النهائية الثمانية. وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للمسابقة، ستصبح ملكة جمال الأرض 2023 سفيرة للحملات البيئية حول العالم.

وتعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض" واحدة من أعرق مسابقات ملكات الجمال في العالم، إلى جانب "ملكة جمال الكون" و"ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الدولية".