غوتيريش: مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 136 موظفاً من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوماً في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على صفحته على موقع "إكس": "قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوماً، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إن العملية الإنسانية في قطاع غزة قد تتوقف قريباً.

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