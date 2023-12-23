الألم يعتصر قلبي.. بايدن معلقاً على تقارير عن مقتل رهينة أمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن "قلبه يعتصره الألم" بعد أنباء عن أن أمريكياً يدعى غادي حجاي قُتل على يد (حماس) خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان يعتقد أن حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم. وذكرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن في وقت سابق أمس الجمعة أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأمريكي غادي حجاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة".

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن جوديث واينستين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.

ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لحجاي.

وأضاف في بيانه: "اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع رداً على هجوم حماس أودى بحياة ما يربو على 20 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين، إذ يفترض أنهم دفنوا أسفل الأنقاض.

واستناداً إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الرهائن غيابياً. ولا تؤكد حماس بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للرهائن مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.

ووفقاً لإحصاء رسمي ما زال 129 محتجزين في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر الماضي أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من المحتجزين في غزة لاقوا حتفهم.

وذكرى منتدى أسر الرهائن والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية.

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