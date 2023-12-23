الألم يعتصر قلبي.. بايدن معلقاً على تقارير عن مقتل رهينة أمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن "قلبه يعتصره الألم" بعد أنباء عن أن أمريكياً يدعى غادي حجاي قُتل على يد (حماس) خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان يعتقد أن حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أمريكي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم. وذكرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن في وقت سابق أمس الجمعة أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأمريكي غادي حجاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة".
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن جوديث واينستين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.
ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لحجاي.
وأضاف في بيانه: "اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع رداً على هجوم حماس أودى بحياة ما يربو على 20 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين، إذ يفترض أنهم دفنوا أسفل الأنقاض.
واستناداً إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الرهائن غيابياً. ولا تؤكد حماس بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للرهائن مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.
ووفقاً لإحصاء رسمي ما زال 129 محتجزين في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر الماضي أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من المحتجزين في غزة لاقوا حتفهم.
وذكرى منتدى أسر الرهائن والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية.
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