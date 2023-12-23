احتجزت زوجة الاسير احمد المغربي وصادرت مركبته : قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيل فجر اليوم السبت زوجة الاسير احمد المغربي المحكوم بالسجن المؤبد واجبرتها على قيادة مركبتها حيث افرجت عنها بعد ساعات من الاعتقال ولكنها صادرت مركبتها.

وقالت مصادر في عائلة الاسير المغربي ان قوات الاحتلال اجبرت زوجة الاسير المغربي على قيادة سيارتها ومن ثم سارت باتجاه معسكر الاحتلال في جبل الفرديس شرق بيت لحم ومن ثم افرجت عنها في تلك المنطقة حيث قام الاهالي بالمنطقة بمساعدتها على العودة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم، فجر اليوم السبت، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.



