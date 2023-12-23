هبات رياح قوية وأمطار غزيرة .. اخر تطورات المنخفض الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد ، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، ومن المحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية واجزاء من المناطق الوسطى ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
كما حذرت من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية من خط خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
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