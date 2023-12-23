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هبات رياح قوية وأمطار غزيرة .. اخر تطورات المنخفض الجوية في المملكة

12/23/2023 12:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد ، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، ومن المحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.


وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية واجزاء من المناطق الوسطى ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


كما حذرت من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية من خط خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.


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