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طائرات الاحتلال تشن غارات على دير البلح وخان يونس

12/23/2023 12:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.


وأضاف المراسل أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية مكثفة على منازل الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، وخان يونس ومنطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة.


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