طائرات الاحتلال تشن غارات على دير البلح وخان يونس

طائرات الاحتلال تشن غارات على دير البلح وخان يونس
التاريخ
12/23/2023 12:14:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأضاف المراسل أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية مكثفة على منازل الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، وخان يونس ومنطقة بني سهيلا جنوب قطاع غزة.
MENAFN23122023000208011052ID1107650596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.