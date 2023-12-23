حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال حزب الله في بيان أمس الجمعة، إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مركز تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا، وقوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المنارة.
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