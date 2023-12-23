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حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

12/23/2023 12:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


وقال حزب الله في بيان أمس الجمعة، إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مركز تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا، وقوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المنارة.


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