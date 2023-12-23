اشتباكات عنيفة بين القسام وجيش الاحتلال في جباليا
التاريخ
12/23/2023 12:14:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة.
ومنذ شهر تحاول قوات الاحتلال بشكل يومي التوغل تحت قصف جوي ومدفعي عنيف في جباليا البلد ومخيم جباليا، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.
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