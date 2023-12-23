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اشتباكات عنيفة بين القسام وجيش الاحتلال في جباليا

12/23/2023 12:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة.
ومنذ شهر تحاول قوات الاحتلال بشكل يومي التوغل تحت قصف جوي ومدفعي عنيف في جباليا البلد ومخيم جباليا، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.




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