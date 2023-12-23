قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل
التاريخ
12/23/2023 12:14:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل.
وأكد شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
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