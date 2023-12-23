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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

12/23/2023 12:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل.


وأكد شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.


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