قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة
التاريخ
12/23/2023 12:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.
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