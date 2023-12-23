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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة

12/23/2023 12:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.


وأفاد شهود عيان، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.


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