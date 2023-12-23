الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على مخيم جنين

الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على مخيم جنين
التاريخ
12/23/2023 12:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة، فجر السبت، في سماء مخيم جنين.
وتدور اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها لمدينة ومخيم جنين.
MENAFN23122023000208011052ID1107650589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.