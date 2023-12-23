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الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على مخيم جنين

12/23/2023 12:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة، فجر السبت، في سماء مخيم جنين.


وتدور اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها لمدينة ومخيم جنين.

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