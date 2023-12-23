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غوتيريش: 136 موظفا أمميا قُتلوا في الحرب على غزة

12/23/2023 12:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.


وذكر غوتيريش في حسابه على موقع "إكس" أنه "قُتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما- وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة.


وتابع" اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة"."


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