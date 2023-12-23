قوات الاحتلال تقتحم بيتا وقريوت جنوب نابلس

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.



وذكرت مصادر لـ "وفا " أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.



كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.

