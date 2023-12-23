قوات الاحتلال تقتحم بيتا وقريوت جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.
وذكرت مصادر لـ "وفا " أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.
كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.
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