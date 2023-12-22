المسعود للسيارات – نيسان الراعي الرسمي لمهرجان ليوا 2024 في أبوظبي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن رعايتها لمهرجان ليوا 2024، الذي يعد من أبرز احتفالات الشتاء في أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى نهاية العام.
وتستعرض "المسعود للسيارات" هذا العام مجموعة متميزة من السيارات المتميزة بأدائها الفائق عند القيادة على الكثبان الرملية في صحراء ليوا. وترتبط كل من سيارتي نيسان باترول ونيسان باترول سوبر سفاري بفعاليات مهرجان ليوا بفضل إرثهما المتميز في مجال القيادة الصحراوية. وتعد سيارة نيسان إكس-تريل إضافة جديدة إلى مجموعة طرازات "المسعود للسيارات" التي تشارك في المهرجان هذا العام، باعتبارها سيارة مثالية للمغامرات العائلية، مرسخة مكانتها كخيار متعدد الاستخدامات للاستمتاع بالتجارب الرائعة في الهواء الطلق.
وتأتي مشاركة "المسعود" في مهرجان "ليوا" احتفالاً بإرث علامة نيسان التجارية وتاريخها وارتباطها بعالم السيارات الأكثر شهرة على المستوى المحلي. كما تعزز هذه المشاركة الجهود المستمرة للمجموعة والرامية لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية لمختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والتراثية.
وقال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "تعكس مشاركتنا في مهرجان ليوا الأهمية التي نوليها للاحتفاء بثقافة مجتمع أبوظبي وتراثه الغني. ويعد استعراضنا لسيارات نيسان باترول وباترول سوبر سفاري وإكس تريل بمثابة احتفال حقيقي بإرث نيسان الأصيل وارتباطها بالتضاريس الطبيعية والتقاليد الفريدة للمنطقة. وتجسد هذه النماذج احترامنا للماضي ورؤيتنا الاستشرافية للمستقبل. ونؤمن في "المسعود" بأهمية دعم هذه الفعاليات ودورها في تسليط الضوء على التراث المشترك وتعزيز الشعور بالوحدة. ويجسد مهرجان ليوا هذا الواقع على نحو مثالي، بفضل دوره الفريد في الجمع بين روعة المغامرة وأصالة الثقافة وتميز الروح الرياضية، ونتشرف بالمشاركة على نحو فاعل في هذا الاحتفال النابض بالحياة".
تجري فعاليات المهرجان هذا العام قرب كثبان تل مرعب المذهلة، وتتضمن مجموعة من الأنشطة المميزة للأطفال والكبار على حد سواء. ويعتبر بمثابة فرصة استثنائية للتعرف على فرادة وثراء الثقافة الإماراتية، عبر فعاليات رياضة السيارات الشيّقة والعروض الثقافية المذهلة.
MENAFN22122023004993011075ID1107650565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.