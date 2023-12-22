Saturday, 23 December 2023 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يحقق مكاسب عند التسوية للأسبوع الثاني على التوالي

12/22/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.

موضوعات متعلقة الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع تمويل صناعتها الدفاعية روسيا تعتزم خفض صادرات النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا في يناير هاباج لويد الألمانية تعلن رسومًا إضافية للشحن بدءًا من يناير 2024

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.71 نقاط في الساعة 09:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.

وبشكل منفصل، كشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.1% في ديسمبر من 4.5% خلال نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث