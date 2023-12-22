الذهب يحقق مكاسب عند التسوية للأسبوع الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.

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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.71 نقاط في الساعة 09:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.

وبشكل منفصل، كشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.1% في ديسمبر من 4.5% خلال نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%.

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