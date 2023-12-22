الذهب يحقق مكاسب عند التسوية للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.
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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.71 نقاط في الساعة 09:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.
وبشكل منفصل، كشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.1% في ديسمبر من 4.5% خلال نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650554
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