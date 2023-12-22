هاباج لويد الألمانية تعلن رسومًا إضافية للشحن بدءًا من يناير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“هاباج لويد” الألمانية الجمعة، رسومًا إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، ضمن تداعيات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت شركة الشحن إنه سيتم تطبيق رسوم إضافية موسمية على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا – القارة الأسترالية وبعض جزر المحيط الهادئ – إلى منطقة البحر الأحمر (مصر والأردن والسعودية واليمن) أو العكس، اعتبارًا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.
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واعتبارًا من الثاني والعشرين من يناير 2024، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضًا على شحن البضائع بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.
وأوضحت” هاباج لويد” أن الرسوم الإضافية تتراوح بين 250 دولارًا و1000 دولار، اعتمادًا على المسار وحجم الحاوية، بحسب“رويترز”.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الشحن الألمانية أنها ستعيد توجيه 25 سفينة بحلول نهاية العام الجاري لتجنب المنطقة، في ظل عدم اليقين بشأن الوضع في البحر الأحمر
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650553
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