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هاباج لويد الألمانية تعلن رسومًا إضافية للشحن بدءًا من يناير 2024

12/22/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“هاباج لويد” الألمانية الجمعة، رسومًا إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، ضمن تداعيات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن إنه سيتم تطبيق رسوم إضافية موسمية على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا – القارة الأسترالية وبعض جزر المحيط الهادئ – إلى منطقة البحر الأحمر (مصر والأردن والسعودية واليمن) أو العكس، اعتبارًا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.

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واعتبارًا من الثاني والعشرين من يناير 2024، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضًا على شحن البضائع بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.

وأوضحت” هاباج لويد” أن الرسوم الإضافية تتراوح بين 250 دولارًا و1000 دولار، اعتمادًا على المسار وحجم الحاوية، بحسب“رويترز”.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الشحن الألمانية أنها ستعيد توجيه 25 سفينة بحلول نهاية العام الجاري لتجنب المنطقة، في ظل عدم اليقين بشأن الوضع في البحر الأحمر

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650553

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