روسيا تعتزم خفض صادرات النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير 2024، بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا عن مستويات ديسمبر، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر بصناعة النفط مطلعة على خطط التصدير الروسية، فإن جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 – خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية- أقل منه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
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وقال“فيكتور كاتونا”، كبير محللي سوق النفط في شركة“كبلر” للاستشارات:“نقدر متوسط صادرات روسيا النفطية المنقولة بحراً حاليًا عند 3.5 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، ونتوقع أن تنخفض في يناير بسبب زيادة التكرير”.
وأضاف“كاتونا”:“بلغ متوسط إنتاج مصافي النفط في روسيا 5.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وارتفع الأسبوع الماضي إلى 5.7 مليون برميل يوميًا”.
ووعدت روسيا بتعميق التخفيضات الطوعية لصادرات النفط والمنتجات بموجب اتفاق“أوبك+” خلال الربع الأول من عام 2024، وبمقدار يتراوح بين 200 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650552
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