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روسيا تعتزم خفض صادرات النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا في يناير

12/22/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير 2024، بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا عن مستويات ديسمبر، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر بصناعة النفط مطلعة على خطط التصدير الروسية، فإن جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 – خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية- أقل منه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

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وقال“فيكتور كاتونا”، كبير محللي سوق النفط في شركة“كبلر” للاستشارات:“نقدر متوسط صادرات روسيا النفطية المنقولة بحراً حاليًا عند 3.5 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، ونتوقع أن تنخفض في يناير بسبب زيادة التكرير”.

وأضاف“كاتونا”:“بلغ متوسط إنتاج مصافي النفط في روسيا 5.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وارتفع الأسبوع الماضي إلى 5.7 مليون برميل يوميًا”.

ووعدت روسيا بتعميق التخفيضات الطوعية لصادرات النفط والمنتجات بموجب اتفاق“أوبك+” خلال الربع الأول من عام 2024، وبمقدار يتراوح بين 200 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا.

المصدر:

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