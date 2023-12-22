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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع تمويل صناعتها الدفاعية

12/22/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع الرئيس“جو بايدن” على أمر تنفيذي الجمعة، يمنح وزارة الخزانة في الولايات المتحدة سلطة استهداف المؤسسات المالية التي تسهل جهود روسيا لتعزيز صناعتها الدفاعية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” في بيان:“نتوقع أن تبذل المؤسسات المالية قصارى جهدها للتأكد من أنها لا تقوم عن قصد أو عن غير قصد بتسهيل التحايل والتهرب، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات التي تدعم صناعات الدفاع الروسية”.

موضوعات متعلقة روسيا تعتزم خفض صادرات النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا في يناير هاباج لويد الألمانية تعلن رسومًا إضافية للشحن بدءًا من يناير 2024 الذهب يحقق مكاسب عند التسوية للأسبوع الثاني على التوالي

وتهدف العقوبات الجديدة فضلًا عن التضييق العسكري، إلى تشديد القيود الحالية على الماس والمأكولات البحرية المستوردة من روسيا، حسبما نقلت“أسوشيتد برس”.

وتأتي أحدث الجهود لزيادة الضغوط على روسيا، بعد أسابيع فقط من اجتماع“بايدن” وزعماء مجموعة السبع افتراضيًا، لمناقشة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنوا خلاله العمل على الحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650551

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