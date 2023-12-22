الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع تمويل صناعتها الدفاعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع الرئيس“جو بايدن” على أمر تنفيذي الجمعة، يمنح وزارة الخزانة في الولايات المتحدة سلطة استهداف المؤسسات المالية التي تسهل جهود روسيا لتعزيز صناعتها الدفاعية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” في بيان:“نتوقع أن تبذل المؤسسات المالية قصارى جهدها للتأكد من أنها لا تقوم عن قصد أو عن غير قصد بتسهيل التحايل والتهرب، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات التي تدعم صناعات الدفاع الروسية”.
موضوعات متعلقة
روسيا تعتزم خفض صادرات النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا في يناير هاباج لويد الألمانية تعلن رسومًا إضافية للشحن بدءًا من يناير 2024 الذهب يحقق مكاسب عند التسوية للأسبوع الثاني على التوالي
وتهدف العقوبات الجديدة فضلًا عن التضييق العسكري، إلى تشديد القيود الحالية على الماس والمأكولات البحرية المستوردة من روسيا، حسبما نقلت“أسوشيتد برس”.
وتأتي أحدث الجهود لزيادة الضغوط على روسيا، بعد أسابيع فقط من اجتماع“بايدن” وزعماء مجموعة السبع افتراضيًا، لمناقشة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنوا خلاله العمل على الحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.