53.5 نسبة تراجع العجز التجاري التونسي خلال شهر نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع العجز التجاري لتونس خلال شهر نوفمبر 2023 ، بنسبة 53،5 بالمائة ليبلغ 929،3 مليون دينار، مقارنة بـ 2000،8 مليون دينار في أكتوبر من نفس العام .
وذكر جهاز الوطني للإحصاء بتونس فى بيان له أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بـ 13،8 نقطة في نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر2023 ، لتبلغ 85،4 بالمائة حاليا .
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وسجلت الصادرات انتعاشه في شهر نوفمبر2023 ، حيث ارتفعت بنسبة 7،7 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر2023. وقد ساهم قطاع الطاقة بأكثر من 80 بالمائة في هذا النمو بفضل الزيادة الهامة المسجلة في شهر نوفمبر والتي بلغت 118،5 بالمائة.
وسجلت الصادرات، دون منتجات الطاقة، نموا ضعيفا، حيث بلغ 1،1 بالمائة فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9،5 بالمائة ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650550
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