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53.5 نسبة تراجع العجز التجاري التونسي خلال شهر نوفمبر

12/22/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع العجز التجاري لتونس خلال شهر نوفمبر 2023 ، بنسبة 53،5 بالمائة ليبلغ 929،3 مليون دينار، مقارنة بـ 2000،8 مليون دينار في أكتوبر من نفس العام .

وذكر جهاز الوطني للإحصاء بتونس فى بيان له أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بـ 13،8 نقطة في نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر2023 ، لتبلغ 85،4 بالمائة حاليا .

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وسجلت الصادرات انتعاشه في شهر نوفمبر2023 ، حيث ارتفعت بنسبة 7،7 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر2023. وقد ساهم قطاع الطاقة بأكثر من 80 بالمائة في هذا النمو بفضل الزيادة الهامة المسجلة في شهر نوفمبر والتي بلغت 118،5 بالمائة.

وسجلت الصادرات، دون منتجات الطاقة، نموا ضعيفا، حيث بلغ 1،1 بالمائة فقط. وحقق قطاع النسيج والملابس والجلد نموا ملحوظا بنسبة 9،5 بالمائة ويرجع ذلك أساسا إلى منتوجات الملابس والإكسسوارات.

المصدر:

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