اليابان تخطط لخفض مبيعات الديون السيادية بنحو 10% العام المالي القادم

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط اليابان لخفض مبيعاتها من الديون السيادية خلال العام المالي القادم، في إطار محاولاتها لتخفيف أعباء ديونها التي تعد الأكبر على مستوى العالم بالنسبة لدولة متقدمة.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية الجمعة، أنها تستهدف إصدار ديون بقيمة 171 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل القادم، وهو ما يعادل انخفاضاً بنحو 10% عن مستوى العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

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وتتضمن خطة وزارة المالية إصدار سندات تحول مناخي بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المالي 2024، مقارنة بمبيعات الديون البالغة 1.6 تريليون ين المقرر تنفيذها في فبراير القادم لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات.

كما تستهدف وزارة المالية خفض مبيعات السندات ذات استحقاق 20 عاماً إلى 12 تريليون ين خلال العام الجاري، مقارنة بخطتها السابقة عند بيع 14.4 تريليون ين، وخفض مبيعات نظيرتها العشرية إلى 31.2 تريليون ين، من 32.4 تريليون ين.

وتحاول الحكومة اليابانية خفض ديونها التي بلغت 255% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، رغم أن حجم الديون المخطط إصدارها العام القادم تظل فوق مستويات ما قبل عام 2020.

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