وزيرة البيئة: طرح مناقصة دولية لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير فى كفر الشيخ

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد طرح الوزارة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ).

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ والذي يقع على مساحة 30.000 م2 بطاقة تصميمية 480 طنا يوميا ليخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم إلى جانب مركزى مطوبس وبلطيم ، كما يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوى وما يقرب من 24.000 طن سنويا من الوقود البديل“RDF“..مشيرة إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات هو 18 مارس القادم، وللإطلاع على مستندات المناقصة على موقع التعاقدات العام :

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وكانت وزيرة البيئة قد شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة يأتي ذلك في إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمي بملف التغيرات المناخية ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة المتكاملة للمخلفات إلى جانب العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

جدير بالذكر أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ حيث تم دعم المحافظة بمبلغ 96 مليون جنيه متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعي سيدي سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها إلى جانب الدعم المقدم لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس وإنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم وإشراكهم في تطبيق المنظومة.

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