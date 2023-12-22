بورصة الدار البيضاء ترتفع مستهل تداولات نهاية الاسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، زيادة بنسبة 0,22%، ليستقر بذلك عند 12.209,06 نقط.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,28% منتقلا إلى 1.000,79 نقطة.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

و سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0,18% إلى 906,41 نقطة.

في المقابل سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,15 %، منتقلا إلى 1.008,28 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” أنهى تداولات أمس الخميس على وقع الانخفاض بنسبة 0,52%

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