بورصة الدار البيضاء ترتفع مستهل تداولات نهاية الاسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، زيادة بنسبة 0,22%، ليستقر بذلك عند 12.209,06 نقط.
وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,28% منتقلا إلى 1.000,79 نقطة.
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و سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0,18% إلى 906,41 نقطة.
في المقابل سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,15 %، منتقلا إلى 1.008,28 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” أنهى تداولات أمس الخميس على وقع الانخفاض بنسبة 0,52%
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650547
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