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بورصة الدار البيضاء ترتفع مستهل تداولات نهاية الاسبوع

12/22/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، زيادة بنسبة 0,22%، ليستقر بذلك عند 12.209,06 نقط.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,28% منتقلا إلى 1.000,79 نقطة.

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و سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0,18% إلى 906,41 نقطة.

في المقابل سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,15 %، منتقلا إلى 1.008,28 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” أنهى تداولات أمس الخميس على وقع الانخفاض بنسبة 0,52%

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650547

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