العراق: مشاريع شراكة مع 4 دول من بينها مصر في مجال الصناعة الدوائية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم، عن مشاريع شراكة مع مصر والسعودية وإيران والصين، وخطوات كبيرة لتحقيق الأمن الدوائي في العراق، وفيما أشار إلى الاتفاق مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، كشف عن تجاوز طلبات القطاع الخاص لتأسيس مصانع أدوية جديدة الـ40 طلباً.

وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الوزارة لديها نحو 5 مشاريع شراكات، أحد هذه المشاريع بين شركتين عراقية وسعودية خاصة بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى شراكة عراقية مع شركتين مصريتين، وأخرى مع شركة إيرانية، مؤكداً أن“الأبواب مفتوحة، وآخرها كان لإحدى شركات التطوير مع أحد مراكز الأبحاث المتطورة جداً في الصين”.

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وأضاف أن كل ما يقدم إلى القطاع الخاص يعد دعماً من قبل الدولة، إذ تم تقديم تسهيلات كبيرة غير مسبوقة حتى في دول الجوار، مؤكداً أن مجلس الوزراء العراقي بالكامل في خدمة الصناعة الوطنية بصورة عامة، والصناعة الدوائية بصورة خاصة.

ولفت إلى أن اجتماعاً عقد قبل يومين، مع وزير الصناعة العراقي، وإدارة مصنع أدوية سامراء، والمدير العام المعني بالمدن الصناعية في مركز وزارة الصحة العراقية ، وتم الاتفاق على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، والتي تمثل شراكة في ملكية الأرض بين وزارتي الصحة والصناعة، إضافة إلى دعم مصنع سامراء ودعم المصانع الوطنية في القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص متعاون جداً، وقدم حتى الآن أكثر من 40 طلب تأسيس مصنع جديد في العراق، لافتاً إلى أنه لأول مرة في العراق هناك مصنع ينتج أجهزة طبية، إضافة إلى مصانع بدأت تنتج مستلزمات طبية (خيوط جراحية، سرنجات)، فضلاً عن مجموع 282 آيتماً دوائياً يُنتج وطنياً.

وتابع أن ذلك يعد خطوة كبيرة لتحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يمكن تحقيق الأمن الدوائي في أي بلد في العالم إلا من خلال توطين الصناعة، مؤكداً أن جزءاً من تحقيق الأمن الدوائي هو تشجيع الصناعة الوطنية، ويقع ذلك على عاتق الإعلام وتسويق (صنع في العراق) سواء في الأدوية والمستلزمات الطبية أو الصناعات الأخرى”.

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