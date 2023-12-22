المفوضية الأوروبية تعتمد برنامج مساعدة لدعم المغرب بـ177 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم برنامج مساعدة لدعم المغرب بقيمة 177 مليون يورو في جهود إعادة الإعمار الشامل والتأهيل للمناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن فترة البرنامج ستمتد من عام 2024 حتى 2028، علاوة على ذلك، وفي إطار الجهد المشترك بين الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبيين، تعهد الأخير بإقراض مليار يورو على مدى 5 سنوات (وهو مبلغ يضمنه الاتحاد الأوروبي) من أجل مساعدة المغرب في برنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال، ويمكن استخدام القرض – الذي هو قيد التقييم حاليًا – لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات التي تتضمن بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

وأضاف البيان أن العمل من أجل إعادة الإعمار الشامل والمستدام سيتم في شكل دعم لميزانية المملكة المغربية وستدعم الأهداف المحددة عدة أمور من بين ذلك تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، لا سيما من خلال توفير المساكن المجددة أو المعاد بناؤها؛ والمساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة (الصحة والتعليم على وجه الخصوص) على أساس البنية التحتية الوظيفية والمساعدة في إنعاش وتعزيز النشاط الاقتصادي والتماسك الإقليمي في المناطق المتضررة من الزلزال.

كما ستسعى المساعدة إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتقليل الضعف وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تدعمها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية والوصول إلى الخدمات العامة مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الرعاية الاجتماعية، بحسب البيان.

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