المفوضية الأوروبية تعتمد برنامج مساعدة لدعم المغرب بـ177 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم برنامج مساعدة لدعم المغرب بقيمة 177 مليون يورو في جهود إعادة الإعمار الشامل والتأهيل للمناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023.
وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن فترة البرنامج ستمتد من عام 2024 حتى 2028، علاوة على ذلك، وفي إطار الجهد المشترك بين الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبيين، تعهد الأخير بإقراض مليار يورو على مدى 5 سنوات (وهو مبلغ يضمنه الاتحاد الأوروبي) من أجل مساعدة المغرب في برنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال، ويمكن استخدام القرض – الذي هو قيد التقييم حاليًا – لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات التي تتضمن بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
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وأضاف البيان أن العمل من أجل إعادة الإعمار الشامل والمستدام سيتم في شكل دعم لميزانية المملكة المغربية وستدعم الأهداف المحددة عدة أمور من بين ذلك تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، لا سيما من خلال توفير المساكن المجددة أو المعاد بناؤها؛ والمساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة (الصحة والتعليم على وجه الخصوص) على أساس البنية التحتية الوظيفية والمساعدة في إنعاش وتعزيز النشاط الاقتصادي والتماسك الإقليمي في المناطق المتضررة من الزلزال.
كما ستسعى المساعدة إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتقليل الضعف وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تدعمها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية والوصول إلى الخدمات العامة مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الرعاية الاجتماعية، بحسب البيان.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650542
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