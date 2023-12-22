هانهوا أوشن الكورية الجنوبية تبرم صفقة بـ845 مليون دولار لبناء غواصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية“هانهوا أوشن” صفقة بقيمة 1.1 تريليون وون (845 مليون دولار أمريكي) اليوم الجمعة لبناء غواصة بوزن 3,600 طن للقوات البحرية، حسبما ذكرت وكالة المشتريات الحكومية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وقعت الشركة اتفاقية مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي لبناء الغواصة الثالثة والأخيرة، في إطار الدفعة الثانية من برنامج“تشانج بوجو-3”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

وتقوم الشركة، المعروفة سابقا باسم شركة“دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية، ببناء غواصتين أخريين من فئة“تشانج بوجو-3” منذ عام 2021.

وهذا هو أول مشروع لبناء الغواصات تفوز به شركة بناء السفن منذ انضمامها إلى مجموعة“هانهوا” في أبريل.

ومن المتوقع أن يكتمل بناء الغواصة بحلول عام 2029، ومن المتوقع نشرها في البحرية الكورية الجنوبية في عام 2031 بعد عامين من الاختبارات، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وقد ازدادت غواصات الدفعة الثانية من حيث الحجم والوزن مقارنة بغواصات فئتي“دوسان آهن تشانج-هو” و”آهن مو” بوزن 3,000 طن والتي تم إدخالها في الخدمة الفعلية.

وتجمع غواصات الدفعة الثانية بين نظام الدفع المستقل عن الهواء وبطاريات الليثيوم أيون لإطالة وقت التشغيل تحت الماء وتقليل ضوضاء الدفع، مقارنة بالغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.

وسيتم تجهيز الغواصات المتصورة بنظام قتالي متقدم، مع قدرات محسنة للرصد والاستهداف وأحدث نظام سونار.

المصدر: