هانهوا أوشن الكورية الجنوبية تبرم صفقة بـ845 مليون دولار لبناء غواصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرمت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية“هانهوا أوشن” صفقة بقيمة 1.1 تريليون وون (845 مليون دولار أمريكي) اليوم الجمعة لبناء غواصة بوزن 3,600 طن للقوات البحرية، حسبما ذكرت وكالة المشتريات الحكومية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وقعت الشركة اتفاقية مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي لبناء الغواصة الثالثة والأخيرة، في إطار الدفعة الثانية من برنامج“تشانج بوجو-3”.
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وتقوم الشركة، المعروفة سابقا باسم شركة“دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية، ببناء غواصتين أخريين من فئة“تشانج بوجو-3” منذ عام 2021.
وهذا هو أول مشروع لبناء الغواصات تفوز به شركة بناء السفن منذ انضمامها إلى مجموعة“هانهوا” في أبريل.
ومن المتوقع أن يكتمل بناء الغواصة بحلول عام 2029، ومن المتوقع نشرها في البحرية الكورية الجنوبية في عام 2031 بعد عامين من الاختبارات، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.
وقد ازدادت غواصات الدفعة الثانية من حيث الحجم والوزن مقارنة بغواصات فئتي“دوسان آهن تشانج-هو” و”آهن مو” بوزن 3,000 طن والتي تم إدخالها في الخدمة الفعلية.
وتجمع غواصات الدفعة الثانية بين نظام الدفع المستقل عن الهواء وبطاريات الليثيوم أيون لإطالة وقت التشغيل تحت الماء وتقليل ضوضاء الدفع، مقارنة بالغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
وسيتم تجهيز الغواصات المتصورة بنظام قتالي متقدم، مع قدرات محسنة للرصد والاستهداف وأحدث نظام سونار.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650541
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