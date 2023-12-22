1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعات بقيمة 922.1 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 218.82 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.28 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” – بقيمة 41.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 21.92 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، ثم مبايعة بقيمة 21.8 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى.
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وتصدرت منطقة نخلة جبل علي، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 124.46 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6.3 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8.3 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 56.35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107.65 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45.62 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28.51 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.04 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 33.3 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.75 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24.04 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 15.37 مليون درهم.
أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 198.45 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112.46 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 28 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650540
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