1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعات بقيمة 922.1 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 218.82 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” – بقيمة 41.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 21.92 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، ثم مبايعة بقيمة 21.8 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى.

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وتصدرت منطقة نخلة جبل علي، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 124.46 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6.3 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8.3 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 56.35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107.65 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45.62 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.04 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 33.3 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.75 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24.04 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 15.37 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 198.45 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112.46 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 28 مليون درهم.

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