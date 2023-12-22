البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصارف أجنبية تدعم جهد الحرب الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن أمرا تنفيذيا سيوقعه الرئيس جو بايدن الجمعة، ينص على السماح للولايات المتحدة باستهداف المؤسسات المالية التي تدعم صناعات الدفاع الروسية واتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات السلع الروسية التي تأتي عبر دول أخرى.
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