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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصارف أجنبية تدعم جهد الحرب الروسي

12/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن أمرا تنفيذيا سيوقعه الرئيس جو بايدن الجمعة، ينص على السماح للولايات المتحدة باستهداف المؤسسات المالية التي تدعم صناعات الدفاع الروسية واتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات السلع الروسية التي تأتي عبر دول أخرى.

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