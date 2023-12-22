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الصين تمدد إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية

12/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الصين تمديد إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة – إن الصين ستواصل إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية الإضافية حتى يوليو من العام المقبل.

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وأضافت اللجنة أنه بعد التمديد، سيستمر إعفاء هذه السلع الأمريكية من الإجراءات الجمركية الصينية المضادة حتى 31 يوليو 2024.

ووفقا لبيان سابق صدر في مايو من العام الجاري، فقد تم إعفاء بعض السلع القادمة من الولايات المتحدة من الإجراءات الجمركية المضادة التي اتخذتها الصين في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، حتى 31 ديسمبر 2023.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650538

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