الصين تمدد إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الصين تمديد إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية.
وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة – إن الصين ستواصل إعفاء بعض السلع الأمريكية من التعريفات الجمركية الإضافية حتى يوليو من العام المقبل.
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وأضافت اللجنة أنه بعد التمديد، سيستمر إعفاء هذه السلع الأمريكية من الإجراءات الجمركية الصينية المضادة حتى 31 يوليو 2024.
ووفقا لبيان سابق صدر في مايو من العام الجاري، فقد تم إعفاء بعض السلع القادمة من الولايات المتحدة من الإجراءات الجمركية المضادة التي اتخذتها الصين في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، حتى 31 ديسمبر 2023.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650538
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