النواب يقر اتفاقيتين في النقل المستدام والتنمية الحضرية بقيمة 460.4 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم، أن مجلس النواب وافق بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
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وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، التي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي سياق آخر، فإن المنحة المتاحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها وتحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية والمؤثرة.
كما تهدف المنحة إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول اتفاقيات التمويلات التنموية خلال 2023 من خلال:
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650537
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