فاتح بيرول: وكالة الطاقة تعمل على دعم استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح المدير التنفيذي لدى وكالة الطاقة الدولية، أنه يجب التأكد من أن توفير تمويل للطاقة النظيفة بشكل ميسر، يمثل أولوية رئيسية للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، وقطاع التمويل بشكل عام في الدول النامية.
وقال“فاتح بيرول” الجمعة على هامش مؤتمر للطاقة في إسطنبول، إن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ظلت ثابتة منذ عام 2015، بينما تضاعفت تقريبًا على مستوى العالم، وجاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة، حسبما ذكرت“رويترز”.
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وأوضح“بيرول”، أن اهتمام وكالة الطاقة الدولية ينصب بعد انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ“كوب 28” وحتى نظيره المقبل والمقرر انعقاده في أذربيجان، على إيجاد آليات للحد من المخاطر للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية والناشئة.
وقال“بيرول”، إن المخاطر تعني أن تكلفة رأس المال لاستثمارات محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أمثال مقارنة بنظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، مما يمنع تدفق رأس المال.
واختتم مدير الوكالة قائلًا:“لدينا ما يكفي من رأس المال في العالم، وإذا قدم البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية بعض الضمانات وآليات الحد من المخاطر، فإن الأموال ستتدفق بسرعة كبيرة لأن الإمكانات هائلة”.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650536
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