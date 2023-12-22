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فاتح بيرول: وكالة الطاقة تعمل على دعم استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية

12/22/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح المدير التنفيذي لدى وكالة الطاقة الدولية، أنه يجب التأكد من أن توفير تمويل للطاقة النظيفة بشكل ميسر، يمثل أولوية رئيسية للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، وقطاع التمويل بشكل عام في الدول النامية.

وقال“فاتح بيرول” الجمعة على هامش مؤتمر للطاقة في إسطنبول، إن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ظلت ثابتة منذ عام 2015، بينما تضاعفت تقريبًا على مستوى العالم، وجاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة، حسبما ذكرت“رويترز”.

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وأوضح“بيرول”، أن اهتمام وكالة الطاقة الدولية ينصب بعد انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ“كوب 28” وحتى نظيره المقبل والمقرر انعقاده في أذربيجان، على إيجاد آليات للحد من المخاطر للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية والناشئة.

وقال“بيرول”، إن المخاطر تعني أن تكلفة رأس المال لاستثمارات محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أمثال مقارنة بنظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، مما يمنع تدفق رأس المال.

واختتم مدير الوكالة قائلًا:“لدينا ما يكفي من رأس المال في العالم، وإذا قدم البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية بعض الضمانات وآليات الحد من المخاطر، فإن الأموال ستتدفق بسرعة كبيرة لأن الإمكانات هائلة”.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650536

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