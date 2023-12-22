السعودية وعمان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، في العاصمة العُمانية مسقط، مناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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ومن جهة أخرى، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف،
فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650535
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