السعودية وعمان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، في العاصمة العُمانية مسقط، مناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

ومن جهة أخرى، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف،

فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

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