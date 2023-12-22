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السعودية وعمان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

12/22/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، في العاصمة العُمانية مسقط، مناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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ومن جهة أخرى، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف،

فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650535

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