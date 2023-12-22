80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حولت شركات الشحن مسار سفن تحمل بضائع تبلغ قيمتها 80 مليار دولار بعيدًا عن البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية، استجابة للتحذيرات المتزايدة بشأن الخطر الأمني في المنطقة.
وتشير بيانات شركة النقل واللوجستيات السويسرية“كوهني + ناجل”، إلى أنه حتى صباح الأربعاء، كانت عدد السفن التي أبحرت حول إفريقيا بدلًا من عبور قناة السويس 121 سفينة حاويات.
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من جانبه قال“دان مولر”، كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط لشركة“أمبري- Ambrey” للأمن البحري، إنهم يواصلون تقديم المشورة للعملاء لمواصلة أفضل ممارساتهم الإدارية وتقييم مخاطر العبور للسفن، وإعداد الطاقم لحالات الطوارئ وتدابير السلامة.
وتتوقع شركة“ميرسك”، إحدى أكبر شركات الشحن العالمية، والتي أوقفت عملياتها مؤقتًا في البحر الأحمر، تأخيرًا لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع للرحلات
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650533
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