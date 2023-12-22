80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) حولت شركات الشحن مسار سفن تحمل بضائع تبلغ قيمتها 80 مليار دولار بعيدًا عن البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية، استجابة للتحذيرات المتزايدة بشأن الخطر الأمني في المنطقة.

وتشير بيانات شركة النقل واللوجستيات السويسرية“كوهني + ناجل”، إلى أنه حتى صباح الأربعاء، كانت عدد السفن التي أبحرت حول إفريقيا بدلًا من عبور قناة السويس 121 سفينة حاويات.

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من جانبه قال“دان مولر”، كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط لشركة“أمبري- Ambrey” للأمن البحري، إنهم يواصلون تقديم المشورة للعملاء لمواصلة أفضل ممارساتهم الإدارية وتقييم مخاطر العبور للسفن، وإعداد الطاقم لحالات الطوارئ وتدابير السلامة.

وتتوقع شركة“ميرسك”، إحدى أكبر شركات الشحن العالمية، والتي أوقفت عملياتها مؤقتًا في البحر الأحمر، تأخيرًا لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع للرحلات

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