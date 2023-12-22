الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات آخر جلسات أسبوع كامل خلال العام الجاري، مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.3% أو 108 نقاط عند 37512 نقطة، في تمام الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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وزادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.5% أو 23 نقطة عند 4769 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنفس النسبة أو ما يعادل 73 نقطة عند 15037 نقطة.
وهبطت قيمة سهم” نايكي” (نيويورك: NKE) بنسبة 9.9% عند 110.41 دولار، بعد إعلان شركة الملابس الرياضية، عن خطة لخفض التكاليف بنحو ملياري دولار، في ظل توقعاتها لانخفاض المبيعات خلال النصف الثاني من العام المالي 2024.
ويتجه مؤشر“داو جونز” لإغلاق قياسي جديد إذا تجاوز المستوى الذي سجله الثلاثاء عند 37557 نقطة، فيما يواصل مؤشرا“ناسداك” و“إس آند بي 500” تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.
وقالت وزارة التجارة اليوم، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.
وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك المعدلة لشهر ديسمبر، بعد ارتفاعها في القراءة الأولية بنسبة 13.2% على أساس شهري عند 69.4 نقطة مع تراجع توقعات التضخم، فضلًا عن الإعلان عن مبيعات المنازل الجديدة، مع توقعات بارتفاعها خلال شهر نوفمبر.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650532
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