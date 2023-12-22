الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات آخر جلسات أسبوع كامل خلال العام الجاري، مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.3% أو 108 نقاط عند 37512 نقطة، في تمام الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي 80 مليار دولار قيمة الشحنات المعاد تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحفيز التجارة والاستثمار

وزادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.5% أو 23 نقطة عند 4769 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنفس النسبة أو ما يعادل 73 نقطة عند 15037 نقطة.

وهبطت قيمة سهم” نايكي” (نيويورك: NKE) بنسبة 9.9% عند 110.41 دولار، بعد إعلان شركة الملابس الرياضية، عن خطة لخفض التكاليف بنحو ملياري دولار، في ظل توقعاتها لانخفاض المبيعات خلال النصف الثاني من العام المالي 2024.

ويتجه مؤشر“داو جونز” لإغلاق قياسي جديد إذا تجاوز المستوى الذي سجله الثلاثاء عند 37557 نقطة، فيما يواصل مؤشرا“ناسداك” و“إس آند بي 500” تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وقالت وزارة التجارة اليوم، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر ميتشجان لثقة المستهلك المعدلة لشهر ديسمبر، بعد ارتفاعها في القراءة الأولية بنسبة 13.2% على أساس شهري عند 69.4 نقطة مع تراجع توقعات التضخم، فضلًا عن الإعلان عن مبيعات المنازل الجديدة، مع توقعات بارتفاعها خلال شهر نوفمبر.

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