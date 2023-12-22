الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، بعد انخفاضها إثر بيانات اقتصادية أشارت لتعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بالخفض خلال الربعين الثاني والثالث.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 477.6 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع التكنولوجيا، لكن المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 0.2%، ليواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع السادس على التوالي.
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وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16706 نقاط، استقر مؤشرا“فوتسي 100′′ البريطاني و”كاك” الفرنسي عند 7697 نقطة و7568 نقطة على التوالي، دون تغيير تقريبًا عن إغلاق جلسة الأمس.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إلى انخفاض بنسبة 0.1%، مقابل استقراره دون تغيير في القراءات السابقة، فيما تم تعديل قراءة الربع الثاني إلى استقرار، بدلاً من نمو بنسبة 0.2%.
وأظهرت بيانات منفصلة، ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.3% في نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر المُعدلة بالرفع إلى استقرار بدلاً من انخفاض 0.3%، وفي مقابل توقعات زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650531
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