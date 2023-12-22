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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

12/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، بعد انخفاضها إثر بيانات اقتصادية أشارت لتعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بالخفض خلال الربعين الثاني والثالث.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 477.6 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع التكنولوجيا، لكن المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 0.2%، ليواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع السادس على التوالي.

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وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16706 نقاط، استقر مؤشرا“فوتسي 100′′ البريطاني و”كاك” الفرنسي عند 7697 نقطة و7568 نقطة على التوالي، دون تغيير تقريبًا عن إغلاق جلسة الأمس.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إلى انخفاض بنسبة 0.1%، مقابل استقراره دون تغيير في القراءات السابقة، فيما تم تعديل قراءة الربع الثاني إلى استقرار، بدلاً من نمو بنسبة 0.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة، ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.3% في نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر المُعدلة بالرفع إلى استقرار بدلاً من انخفاض 0.3%، وفي مقابل توقعات زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650531

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