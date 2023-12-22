وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط”، ومشروع جنة، ومحطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، بجانب مشروعات الطرق، والخدمات.

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وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار، موقع مشروع المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين” محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال” النجار” إنه جارٍ تنفيذ ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين( ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا)، لافتاً إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وبلغت نسبة تنفيذ العمارات ٣٠% للمشروع.

كما تفقد المهندس عادل النجار، مشروع“سكن لكل المصريين – محور الإسكان فوق المتوسط”، حيث تجول داخل المشروع الذي يقع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، والمقام على مساحة ٦٩ فدانا.

وتابع” النجار” خلال مروره بمحور الإسكان فوق المتوسط، أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 150مترا مربعا في المتوسط للوحدة، وتنقسم إلى ٣ غرف.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٪؜ من أعمال مشروع سكن لكل المصريين ( محور الإسكان فوق المتوسط )، ومتوقع تسليم المشروع في يونيو ٢٠٢٤.

وأوضح” النجار” أن تصميم العمارة السكنية يتكون من أرضى و5 طوابق كل طابق به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي وبوابات، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع سكن لكل المصريين – إسكان فوق المتوسط، بلغت نحو ٨٥% للعمارات، ونسبة ٨٥% للمرافق ( مياه ، صرف ورى).

ولفت رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، ومحال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك، توجه” النجار”، لمتابعة مشروع“جنة أكتوبر” والمقام على مساحة ١٥٥ فدانا، حيث يحتوي على ٢٨٠ عمارة و ٤ أسواق تجارية، موجهاً بسرعة إزالة جميع العقبات، وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات الطرح، وذلك لتسليم الحاجزين لتلك الوحدات.

وتفقد“النجار” محطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، والمغذية لمنطقة التوسعات الشمالية والحي التاسع، وتعمل بجهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك بقدرة 3*125 ميجا فولت أمبير، والمقامة على مساحة 18200 م2.

وأوضح” النجار”، أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية بلغت نحو ٤١.٨٪؜، وبلغت نسب إنجاز أعمال تسوية الموقع العام وتجهيزاته، وأعمال السور الخارجي والبوابات وأبراج الحراسة وغرفة الأمن نحو ٩٠٪؜، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى الـ ٢٢٠ ك.ف نحو ٧٣٪،؜ فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى التحكم وصالات الجهد المتوسط (٢٢ ك.ف) نحو ٤٠٪؜.