النفط يواصل مكاسبه في بداية التعاملات وخام برنت فوق 80 دولارا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الجمعة ، وتجاوز خام برنت حاجز الـ80 دولاراً متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.84% إلى 80.6 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.9% مسجلة 74.53 دولار للبرميل.
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أما على صعيد الأداء الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4% للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة الأنجولية أعلنت أمس الخميس أنها قررت الانسحاب من منظمة أوبك لأن العضوية لا تخدم مصالحها.
وفي عام 2007 انضمت أنجولا إلى أوبك، وتنتج 1.1 مليون برميل من النفط يومياً، مقابل 28 مليون برميل يومياً تنتجها المجموعة بأكملها.
وانخفضت أسعار النفط عند إغلاق الخميس بعد أن قالت أنجولا إنها ستخرج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مما أثار تساؤلات بشأن جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار عن طريق الحد من الإمدادات العالمية.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 31 سنتا عند 79.39 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 73.89 دولارا للبرميل.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650528
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