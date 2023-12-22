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النفط يواصل مكاسبه في بداية التعاملات وخام برنت فوق 80 دولارا

12/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الجمعة ، وتجاوز خام برنت حاجز الـ80 دولاراً متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.84% إلى 80.6 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.9% مسجلة 74.53 دولار للبرميل.

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أما على صعيد الأداء الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4% للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومة الأنجولية أعلنت أمس الخميس أنها قررت الانسحاب من منظمة أوبك لأن العضوية لا تخدم مصالحها.

وفي عام 2007 انضمت أنجولا إلى أوبك، وتنتج 1.1 مليون برميل من النفط يومياً، مقابل 28 مليون برميل يومياً تنتجها المجموعة بأكملها.

وانخفضت أسعار النفط عند إغلاق الخميس بعد أن قالت أنجولا إنها ستخرج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مما أثار تساؤلات بشأن جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار عن طريق الحد من الإمدادات العالمية.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 31 سنتا عند 79.39 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 73.89 دولارا للبرميل.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107650528

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