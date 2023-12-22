تسلا تضيف 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الشهيرة تسلا والمملوكة ل ايلون ماسك اغنى فى رجل في العالم 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

فقد ارتفع سهم الشركة بنحو 3% في جلسة الخميس ببورصة وول ستريت ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في نحو شهرين.

موضوعاتالمفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لإيطاليا بقيمة 17.7 مليار يورو النفط يواصل مكاسبه في بداية التعاملات وخام برنت فوق 80 دولارا انكماش اقتصاد الأرجنتين بأقل من المتوقع خلال فترة الانتخابات

وجاءت هذه المكاسب بعد تقرير لصحيفة وول ستريت ذكر أن الولايات المتحدة تدرس زيادة الرسوم الجمركية على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.

وقال بنك التجار الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 بالمئة العام المقبل إلى 5.3 مليون وحدة.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية يوم الخميس مع عودة التفاؤل بخفض معدلات الفائدة عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل الأمريكي.

المصدر: