تسلا تضيف 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الشهيرة تسلا والمملوكة ل ايلون ماسك اغنى فى رجل في العالم 23 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.
فقد ارتفع سهم الشركة بنحو 3% في جلسة الخميس ببورصة وول ستريت ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في نحو شهرين.
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وجاءت هذه المكاسب بعد تقرير لصحيفة وول ستريت ذكر أن الولايات المتحدة تدرس زيادة الرسوم الجمركية على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.
وقال بنك التجار الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 بالمئة العام المقبل إلى 5.3 مليون وحدة.
وأغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية يوم الخميس مع عودة التفاؤل بخفض معدلات الفائدة عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل الأمريكي.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107650527
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