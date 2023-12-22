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مدارس تعلن فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب وتمنحهم فرصة إعادة القيد

12/22/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت بعض المدارس الثانوية فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب المقررة قانوناً دون عذر، مشددة على أن فصل الطلاب تم بعد توجيه عدة إنذارات بعد انقطاعهم عن الدراسة بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فصل الطالب يأتى بعد تحذيره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر، ومن ثم عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ المدارس قرار بفصل كل من تخطى نسب الغياب المقررة وعدم حضوره، لافتة إلى أن الطالب الذى يواصل الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانونى.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسم إعادة القيد بسبب الغياب مبلغ قدره 25 جنيها يسددها الطالب قبل إعادة قيده مرة أخرى للدراسة، لافتة إلى أنه فى حالة عدم اتخاذ الطالب إجراءات إعادة القيد مرة أخرى يتم تحويله إلى نظام المنازل ويؤدى الامتحان وفق نظام المنازل.



ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم المديريات بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ بدء الأسبوع الأول من العام الدراسى الحالى، حيث انطلق العام الدراسى 1 أكتوبر الماضى، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 24 يناير 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.












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